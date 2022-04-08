Министры обороны Турции, Италии и Британии встретились в Стамбуле. Обсудят войну в Украине

Главы Миноборон Италии, Британии и Турции Лоренцо Гуэрини, Бен Уоллес и Хулуси Акар проведут трехстороннюю встречу в Стамбуле. Поднимут вопрос войны на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Турции.

"На встрече состоится обмен мнениями касаемо отношений между странами в сфере обороны, безопасности и по региональным вопросам, а также будут обсуждены события в контексте Украины", - пишет пресс-служба Минобороны Турции.

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