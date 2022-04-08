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Міністри оборони Туреччини, Італії та Британії зустрілись в Стамбулі. Обговорять війну в Україні

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П'ятниця 08 квітня 2022 14:06
Міністри оборони Туреччини, Італії та Британії зустрілись в Стамбулі. Обговорять війну в Україні Фото: міністери оборони Туреччини, Італії й Британії (msb.gov.tr)
Автор: Сергій Пишкін

Голови Міноборон Італії, Британії й Туреччини Лоренцо Гуеріні, Бен Воллес й Хулусі Акар проведуть тристоронню зустріч в Стамбулі. Порушать питання війни на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Туреччини.

"На зустрічі відбудеться обмін думками щодо відносин між країнами у сфері оборони та безпеки й з регіональних питань, а також будуть обговорені події у контексті України", - пише пресслужба Міноборони Туреччини.

Війна Росії проти України триває сорок чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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