Міністри оборони Туреччини, Італії та Британії зустрілись в Стамбулі. Обговорять війну в Україні
Фото: міністери оборони Туреччини, Італії й Британії (msb.gov.tr)
Голови Міноборон Італії, Британії й Туреччини Лоренцо Гуеріні, Бен Воллес й Хулусі Акар проведуть тристоронню зустріч в Стамбулі. Порушать питання війни на території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Туреччини.
"На зустрічі відбудеться обмін думками щодо відносин між країнами у сфері оборони та безпеки й з регіональних питань, а також будуть обговорені події у контексті України", - пише пресслужба Міноборони Туреччини.
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