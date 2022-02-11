Министры обороны стран НАТО проведут встречу по усилению восточного фланга альянса

На следующей неделе министры обороны стран НАТО проведут встречу. В частности, они обсудят усиление восточного фланга НАТО.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.
"На следующей неделе министры обороны стран НАТО встретятся и обсудят, как мы можем еще больше усилить наше присутствие в восточной части Североатлантического союза, в том числе с помощью новых боевых групп", - заявил он.
Напомним, США перебрасывают дополнительный контингент из 8 500 военных в страны Восточной Европы около 2 000 разместятся в Польше.
При этом в Белом доме допускают отправку дополнительных сил США в Европу.
Вместе с тем государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена работает над увеличением военной помощи Украине.