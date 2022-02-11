Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч щодо посилення східного флангу Альянсу

Наступного тижня міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч. Зокрема, вони обговорять посилення східного флангу НАТО.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.
"Наступного тижня міністри оборони країн НАТО зустрінуться і обговорять, як ми можемо ще більше посилити нашу присутність у східній частині Північноатлантичного союзу, в тому числі за допомогою нових бойових груп", - заявив він.
Нагадаємо, США перекидають додатковий контингент з 8 500 військових в країни Східної Європи близько 2 000 розмістяться в Польщі.
При цьому в Білому домі допускають відправку додаткових сил США в Європу.
Разом з тим державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена працює над збільшенням військової допомоги Україні.