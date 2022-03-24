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Министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников 24 марта провели переговоры по телефону. Они обсудили поставки американской военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что министры обсудили продолжение поставок Украине американских вооружений на сумму 1 млрд долларов, о которой ранее объявил президент США Джо Байден. Глава Пентагона отметил, что украинские военные уже начали получать оружие, о котором на прошлой неделе объявил американский лидер.

В ходе беседы Ллойд Остин подчеркнул решимость США продолжать поддержку Украины в войне с Россией.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах отправить в Украину средства для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

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