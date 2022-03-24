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Міністри оборони США та України обговорили постачання військової допомоги

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри оборони США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков 24 березня провели переговори телефоном. Вони обговорили постачання американської військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Відзначається, що міністри обговорили продовження постачання Україні американських озброєнь на суму 1 млрд доларів, про яку раніше оголосив президент США Джо Байден. Глава Пентагону зазначив, що українські військові вже почали отримувати зброю, про яку минулого тижня оголосив американський лідер.

В ході бесіди Ллойд Остін підкреслив рішучість США продовжувати підтримку України у війні з Росією.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани відправити в Україну засоби для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

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