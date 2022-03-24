Міністри оборони США та України обговорили постачання військової допомоги

Міністри оборони США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков 24 березня провели переговори телефоном. Вони обговорили постачання американської військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

В ході бесіди Ллойд Остін підкреслив рішучість США продовжувати підтримку України у війні з Росією.

Відзначається, що міністри обговорили продовження постачання Україні американських озброєнь на суму 1 млрд доларів, про яку раніше оголосив президент США Джо Байден. Глава Пентагону зазначив, що українські військові вже почали отримувати зброю, про яку минулого тижня оголосив американський лідер.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани відправити в Україну засоби для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

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