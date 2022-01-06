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Министры обороны США и Британии обсудили ситуацию на границе Украины

Автор: Артур Родивилов

Министры обороны США Ллойд Остин и Великобритании Бен Уоллес провели телефонный разговор. В ходе диалога они выступили за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Министры рассмотрели вопросы наращивания военных сил России на границах Украины.

Кроме того, они взаимно поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, отметив их непоколебимость.

Пентагон подчеркнул, что Остин поблагодарил Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность. Переговорщики также согласились продолжать свою тесную координацию.

Ранее мы писали, что США все еще наблюдают наращивание военных РФ у границы с Украиной.

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