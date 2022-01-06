Министры обороны США и Британии обсудили ситуацию на границе Украины

Министры обороны США Ллойд Остин и Великобритании Бен Уоллес провели телефонный разговор. В ходе диалога они выступили за суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
Министры рассмотрели вопросы наращивания военных сил России на границах Украины.
Кроме того, они взаимно поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, отметив их непоколебимость.
Пентагон подчеркнул, что Остин поблагодарил Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность. Переговорщики также согласились продолжать свою тесную координацию.
Ранее мы писали, что США все еще наблюдают наращивание военных РФ у границы с Украиной.