Міністри оборони США і Британії обговорили ситуацію на кордоні України

Міністри оборони США Ллойд Остін і Великобританії Бен Уоллес провели телефонну розмову. В ході діалогу вони виступили за суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
Міністри розглянули питання нарощування військових сил Росії на кордонах України.
Крім того, вони взаємно підтримали суверенітет і територіальну цілісність України, відзначивши їх непохитність.
Пентагон підкреслив, що Остін подякував Уоллесу за внесок Великобританії в трансатлантичну безпеку. Сторони також погодилися продовжувати свою тісну координацію.
Раніше ми писали, що США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною.