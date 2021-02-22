Министры иностранных дел стран ЕС договорились о расширении санкций против России

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали решение о введении персональных санкций против российских чиновников. Такое решение было принято в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По словам источников издания, в нем могут оказаться глава Следственного комитета, глава Росссийской гвардии, генеральный прокурор России и глава Федеральной службы исполнения наказаний.

"Главы МИД договорились по персональным санкциям в отношении России за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник", - утверждают собеседники агентства.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.

Ранее сообщалось, что Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в деле Навального.

Добавим, что Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.