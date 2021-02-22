Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про розширення санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Брюсселі погодили рішення про введення персональних санкцій проти російських чиновників. Таке рішення було прийнято у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичне джерело.

За словами джерел видання, в ньому можуть виявитися глава Слідчого комітету, глава Російської гвардії, генеральний прокурор Росії і голова Федеральної служби виконання покарань.

"Глави МЗС домовилися щодо персональних санкцій щодо Росії за Навального. Глави МЗС не обговорювали імен в понеділок", - стверджують співрозмовники агентства.

Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж буде відбувати покарання в колонії загального режиму по справі "Ів Роше".

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Раніше повідомлялося, що Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.

Додамо, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуацію з Навальним.