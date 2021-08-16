Министры иностранных дел ЕС соберутся на экстренные переговоры по Афганистану

Как рассказали дипломатические источники AFP, министры соберутся на переговоры в формате видеосвязи. Темой встречи станет кризис в Афганистане и попытки европейских стран эвакуировать своих граждан и работников.

Отметим, страны-участницы ЕС и Брюссель на сегодня пытаются вывести своих граждан и афганских сотрудников из Кабула на фоне опасений репрессий после прихода талибов к власти.

Информацию о видеовстрече уже подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter.

"Афганистан стоит на распутье. Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой", - добавил он.