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Міністри закордонних справ ЄС зберуться на екстрені переговори щодо Афганістану

Автор: РБК-Україна

Через ситуацію в Афганістані завтра, 17 серпня, пройде екстрена зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. Вони обговорять евакуацію своїх громадян і афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як розповіли дипломатичні джерела AFP, міністри зберуться на переговори у форматі відеозв'язку. Темою зустрічі стане криза в Афганістані і спроби європейських країн евакуювати своїх громадян і працівників.

Зазначимо, країни-учасниці ЄС і Брюссель на сьогодні намагаються вивести своїх громадян і афганських співробітників з Кабула на тлі побоювань репресій після приходу талібів до влади.

Інформацію про відеозустріч вже підтвердив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в своєму Twitter.

"Афганістан стоїть на роздоріжжі. Безпека і благополуччя його громадян, а також міжнародна безпека знаходяться під загрозою", - додав він.

Нагадаємо, раніше понад 60 країн світу, в тому числі Україна, виступили з вимогами вільної евакуації своїх громадян і афганців після того, як ісламісти з "Талібану" захопили владу.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".

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