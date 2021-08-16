Германия планирует отравить военных в Афганистан для эвакуации своих граждан, - AFP
Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правительство канцлера Ангелы Меркель планирует отправить солдат в Афганистан. Военные должны помочь с эвакуацией граждан Германии и афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две украинские дипмиссии в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в стране, в то время как люди пытаются покинуть страну, штурмуя аэропорт Кабула
В то же время немецкая Lufthansa и другие крупнейшие мировые авиакомпании из-за ситуации в Афганистане приостановили полеты в его воздушном пространстве.