Германия планирует отравить военных в Афганистан для эвакуации своих граждан, - AFP

Правительство канцлера Ангелы Меркель планирует отправить солдат в Афганистан. Военные должны помочь с эвакуацией граждан Германии и афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP .

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две украинские дипмиссии в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в стране, в то время как люди пытаются покинуть страну, штурмуя аэропорт Кабула

В то же время немецкая Lufthansa и другие крупнейшие мировые авиакомпании из-за ситуации в Афганистане приостановили полеты в его воздушном пространстве.