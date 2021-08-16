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Министры иностранных дел ЕС соберутся на экстренные переговоры по Афганистану

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Брюссель, Понедельник 16 августа 2021 14:19
Министры иностранных дел ЕС соберутся на экстренные переговоры по Афганистану Фото: в Евросоюзе завтра обсудят Афганистан (flick  com libereurope)
Автор: РБК-Украина

Из-за ситуации в Афганистане завтра, 17 августа, пройдет экстренная встреча министров иностранных дел стран Европейского союза. Они обсудят эвакуацию своих граждан и афганцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как рассказали дипломатические источники AFP, министры соберутся на переговоры в формате видеосвязи. Темой встречи станет кризис в Афганистане и попытки европейских стран эвакуировать своих граждан и работников.

Отметим, страны-участницы ЕС и Брюссель на сегодня пытаются вывести своих граждан и афганских сотрудников из Кабула на фоне опасений репрессий после прихода талибов к власти.

Информацию о видеовстрече уже подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter.

"Афганистан стоит на распутье. Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой", - добавил он.

Напомним, ранее более 60 стран мира, в том числе Украина, выступили с требованиями свободной эвакуации своих граждан и афганцев после того, как исламисты из "Талибана" захватили власть.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".

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