Міністри закордонних справ ЄС зберуться на екстрені переговори щодо Афганістану

Через ситуацію в Афганістані завтра, 17 серпня, пройде екстрена зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. Вони обговорять евакуацію своїх громадян і афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Як розповіли дипломатичні джерела AFP, міністри зберуться на переговори у форматі відеозв'язку. Темою зустрічі стане криза в Афганістані і спроби європейських країн евакуювати своїх громадян і працівників.

Зазначимо, країни-учасниці ЄС і Брюссель на сьогодні намагаються вивести своїх громадян і афганських співробітників з Кабула на тлі побоювань репресій після приходу талібів до влади.

Інформацію про відеозустріч вже підтвердив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в своєму Twitter.

"Афганістан стоїть на роздоріжжі. Безпека і благополуччя його громадян, а також міжнародна безпека знаходяться під загрозою", - додав він.