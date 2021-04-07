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Міністри закордонних справ ЄС обговорять ескалацію на Донбасі

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 20:32
Міністри закордонних справ ЄС обговорять ескалацію на Донбасі Фото: Стеф Блок (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок висловив підтримку Україні на тлі посилення агресії з боку Росії. Нідерланди винесуть питання загострення ситуації на Донбасі на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це нідерландський міністр написав у Twitter.

"Нідерланди продовжують підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Обговоримо ситуацію (щодо ескалації російської агресії - ред.) під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Україна не одинока", - наголосив він.

На цю заяву вже відреагував очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба. Він подякував Нідерландам за підтримку на тлі посилення російської агресії проти України.

"Дякую за це просте та зрозуміле послання про підтримку, оскільки Росія ускладнює ситуацію з безпекою, підриває мирний процес та збільшує військову присутність біля наших кордонів. З нетерпінням чекаємо засідання Ради ЄС з закордонних справ 19 квітня", - написав Кулеба на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною глава МЗС Кулеба вже провів низку телефонних розмов з дипломатами інших країни.

Зокрема, глава МЗС Грузії під час такої розмови заявив про готовність Тбілісі підтримати Україну у протистоянні російській агресії.

А глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у розмові з Кулебою запевнив Україну у підтримці з боку ЄС.

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