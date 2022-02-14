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Министры G7 пообещали ввести санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Автор: РБК-Украина

Министры "Большой семерки" (G7) заявили, что намерены ввести экономические санкции против России в случае военной агрессии и вторжения. Также они пообещали принять срочные меры по поддержке украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Министерства финансов Германии.

Министры стран "семерки" напомнили, что поддерживают не только независимость и целостность Украины, но и финансовую и экономическую стабильность страны.

Кроме того, в G7 заявили, что ответом на возможную российскую агрессию в сторону Украины будут экономические и финансовые санкции.

"Нашим непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Однако мы повторяем, что, в частности, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины получит скорую, скоординированную и решительный ответ. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массовые и немедленные последствия для российской экономики", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Украина на фоне сообщений о военной атаке России запросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет.

Также отметим, что сегодня в Украину с официальным визитом прибудет канцлер Германии Олаф Шольц.

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Вторжение России в Украину