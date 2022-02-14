Міністри G7 пообіцяли ввести санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Міністри "Великої сімки" (G7) заявили, що мають намір ввести економічні санкції проти Росії в разі військової агресії і вторгнення. Також вони пообіцяли вжити термінових заходів щодо підтримки української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Міністерства фінансів Німеччини .

Міністри країн "сімки" нагадали, що підтримують не тільки незалежність і цілісність України, а й фінансову та економічну стабільність країни.

Крім того, в G7 заявили, що відповіддю на можливу російську агресію в бік України будуть економічні та фінансові санкції.

"Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка зусиль з деескалації ситуації. Однак ми повторюємо, що, зокрема, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України отримає швидку, скоординовану і рішучу відповідь. Ми готові колективно ввести економічні та фінансові санкції, які будуть мати масові і негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в повідомленні.