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Міністри G7 пообіцяли ввести санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Автор: РБК-Україна

Міністри "Великої сімки" (G7) заявили, що мають намір ввести економічні санкції проти Росії в разі військової агресії і вторгнення. Також вони пообіцяли вжити термінових заходів щодо підтримки української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Міністерства фінансів Німеччини.

Міністри країн "сімки" нагадали, що підтримують не тільки незалежність і цілісність України, а й фінансову та економічну стабільність країни.

Крім того, в G7 заявили, що відповіддю на можливу російську агресію в бік України будуть економічні та фінансові санкції.

"Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка зусиль з деескалації ситуації. Однак ми повторюємо, що, зокрема, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України отримає швидку, скоординовану і рішучу відповідь. Ми готові колективно ввести економічні та фінансові санкції, які будуть мати масові і негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Україна на тлі повідомлень про військову атаку Росії запросила у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет.

Також відзначимо, що сьогодні в Україну з офіційним візитом прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Вторгнення Росії до України