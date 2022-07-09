Министры G20 обратились к России с общим призывом: о чем идет речь

"Мы надеемся, что результатом этой встречи станет то, что Россия увидит, насколько широко распространен консенсус относительно необходимости достижения прогресса в вопросе зерна. Это показало ценность созыва G20", - сообщил присутствовавший на встрече западный чиновник.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 также обратился к России с призывом разблокировать вывоз зерна из Украины.

Также в США заявили, что страны G20 должны привлекать Россию к ответственности, а также настаивать на том, чтобы она поддержала текущие усилия ООН, направленные на то, чтобы снова открыть морские пути для доставки зерна.

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