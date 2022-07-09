UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры G20 обратились к России с общим призывом: о чем идет речь

Фото: министры G20 обратились к России с совместным призывом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии продемонстрировала консенсус. Они потребовали от России снятия блокады экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы надеемся, что результатом этой встречи станет то, что Россия увидит, насколько широко распространен консенсус относительно необходимости достижения прогресса в вопросе зерна. Это показало ценность созыва G20", - сообщил присутствовавший на встрече западный чиновник.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 также обратился к России с призывом разблокировать вывоз зерна из Украины.

Также в США заявили, что страны G20 должны привлекать Россию к ответственности, а также настаивать на том, чтобы она поддержала текущие усилия ООН, направленные на то, чтобы снова открыть морские пути для доставки зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20Российская Федерацияпродовольственный кризис