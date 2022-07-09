Міністри G20 звернулися до Росії зі спільним закликом: про що йдеться

"Ми сподіваємося, що результатом цієї зустрічі стане те, що Росія побачить, наскільки широко поширений консенсус щодо необхідності досягнення прогресу в питанні зерна. Це показало цінність скликання G20", - повідомив західний чиновник, який був присутнім на зустрічі.

Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті G20 також звернувся до Росії із закликом розблокувати вивіз зерна з України.

Також в США заявили, що країни G20 повинні притягати Росію до відповідальності, а також наполягати на тому, щоб вона підтримала поточні зусилля ООН, спрямовані на те, щоб знову відкрити морські шляхи для доставлення зерна.

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