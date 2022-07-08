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Блинкен на саммите G20 потребовал от России разблокировать экспорт украинского зерна

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Бали, Пятница 08 июля 2022 11:52
Блинкен на саммите G20 потребовал от России разблокировать экспорт украинского зерна Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите "Большой двадцатки" (G20) потребовал от России разблокировать вывоз зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации журналистов, соответствующее заявление Блинкен сделал на закрытой встрече, обращая к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно - не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен.

Стоит отметить, одной из главных тем встречи глав МИД стран G20 в этот раз стала продовольственная безопасность.

Напомним, что участники саммита G20 отказались от общей фотосессии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, Лавров и министр иностранных дел Индонезии пожали руки на саммите под крики о прекращении войны в Украине.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен
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