Міністри G20 не домовилися про заходи щодо скорочення видобутку нафти

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У комюніке за підсумками зустрічі G20 відсутня пряме згадка про скорочення видобутку нафти

Міністри енергетики Великої двадцятки (G20) не прийшли до домовленості про конкретні заходи по скорочення видобутку нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Наголошується, що в комюніке за підсумками зустрічі міністрів відсутня пряма згадка про скорочення видобутку нафти, а згадуються лише "заходи щодо забезпечення стабільності енергетичного ринку".

Також агентство повідомило з посиланням на міністра природних ресурсів Канади Шеймуса О'рігена, що Оттава не погодилася на конкретні цілі щодо скорочення видобутку нафти.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, країни ОПЕК+ у суботу, 11 березня, продовжать переговори з Мексикою після її відмови підписувати угоду про скорочення видобутку нафти в рамках ОПЕК+ на 10 млн барелів на добу.

Наголошується, що в переговорах між делегатами від країн ОПЕК+ і Мексики вже намітився "великий прогрес".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Росія і Саудівська Аравія домовилися скоротити видобуток нафти. Незабаром після цього Ер-Ріяд закликав провести термінову зустріч ОПЕК+

Саміт ОПЕК+ пройшов 9 квітня, і на ньому домовилися про скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу з травня 2020 року. Остаточному укладенню угоди завадила Мексика, яка відмовилася скорочувати видобуток на запропоновані їй 400 тис. барелів на добу, а погодилася лише на 100 тис. барелів.