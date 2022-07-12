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Министры финансов США и Японии обсудят новые санкции против России

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр финансов США Джанет Йеллен совместно с министром финансов Японии Шуничи Судзуки обсудят пути дальнейшего усиления экономических санкций против России в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что министры продолжат переговоры об установлении потолка цен на российскую нефть, чтобы ограничить прибыль Москвы и помочь снизить цены на энергоносители. Обе стороны, скорее всего, подтвердят соответствие ценовому потолку, но остановятся перед достижением какого-либо конкретного соглашения по схеме.

Встреча Йеллен также будет посвящена работе с Японией и другими партнерами по созданию более прочных и устойчивых цепочек поставок, чтобы помочь снизить цены для потребителей в Соединенных Штатах, где инфляция достигает 40-летнего максимума.

Напомним, ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявлял, что Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Позже премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что в ЕС существуют разные мнения насчет введения нового пакета санкций до конца июля.

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