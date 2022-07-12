Министры финансов США и Японии обсудят новые санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен совместно с министром финансов Японии Шуничи Судзуки обсудят пути дальнейшего усиления экономических санкций против России в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Предполагается, что министры продолжат переговоры об установлении потолка цен на российскую нефть, чтобы ограничить прибыль Москвы и помочь снизить цены на энергоносители. Обе стороны, скорее всего, подтвердят соответствие ценовому потолку, но остановятся перед достижением какого-либо конкретного соглашения по схеме.

Встреча Йеллен также будет посвящена работе с Японией и другими партнерами по созданию более прочных и устойчивых цепочек поставок, чтобы помочь снизить цены для потребителей в Соединенных Штатах, где инфляция достигает 40-летнего максимума.