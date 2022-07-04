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В ЕС разные мнения по новому пакету санкций против России до каникул, - премьер Швеции

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 20:53
В ЕС разные мнения по новому пакету санкций против России до каникул, - премьер Швеции Фото: Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза еще не определились со сроками введения седьмого пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Можно ли это (ввести седьмой пакет санкций - ред.) сделать перед летними каникулами? Мне кажется, что есть разные мнения в ЕС, стоит ли так делать или нужно еще подождать. Но мы точно реализуем эти санкции", - отметила Андерссон.

Также она подчеркнула, что Швеция готова ввести газовое эмбарго против РФ, поскольку она не так сильно зависит от импорта российского газа.

Напомним, сегодня, 4 июля, журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Также мы писали, что 4 июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о начале работы над седьмым пакетом санкций против РФ.

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