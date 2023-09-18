Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Києві на початку жовтня, - ANSA

наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня.

Зазначається, що

зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. У цей же час відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.

Зокрема, за підсумками саміту президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що блок підтримуватиме Україну всіма можливими способами, оскільки наша країна та ЄС є сім'єю. Тоді Євросоюз також підтримав українську формулу миру.

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