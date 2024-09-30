Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрені переговори через ситуацію на Близькому Сході

Під час переговорів міністри порушать питання:

вбивства Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли;

ізраїльських повітряних ударів по Лівану.

Як пише видання, Іран, який підтримує "Хезболлу", наразі не поспішає мстити Ізраїлю за його смерть. Водночас президент Масуд Пезешкян навіть пом'якшив свої висловлювання під час свого міжнародного дебюту в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Тим часом голова Білого дому Джо Байден заявив, що незабаром переговорить з головою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньяху на тлі побоювання щодо повномасштабної війни.

Ситуація на Близькому Сході

Останні тижні ознаменувалися значним зростанням перестрілок між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран.

Напередодні, у суботу, 28 вересня, ізраїльська армія здійснила масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

Сполучені Штати Америки (США) тим часом закликають Ізраїль уникати проведення повномасштабної військової операції в Лівані та наполягають на дипломатичних шляхах вирішення конфлікту.

Тим часом The Wall Street Journal стверджує, що Ізраїль вже цього тижня може розпочати наземне вторгнення у Ліван.