Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня, 30 сентября, министры иностранных дел Европейского Союза (ЕС) проведут экстренные переговоры. Планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во время переговоров министры поднимут вопросы:
Как пишет издание, Иран, который поддерживает "Хезболлу", пока не спешит мстить Израилю за его смерть. В то же время президент Масуд Пезешкян даже смягчил свои высказывания во время своего международного дебюта в Организации Объединенных Наций (ООН).
Между тем глава Белого дома Джо Байден заявил, что вскоре переговорит с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху на фоне опасений относительно полномасштабной войны.
Последние недели ознаменовались значительным ростом перестрелок между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которая поддерживает Иран.
Накануне, в субботу, 28 сентября, израильская армия осуществила массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насраллу.
Соединенные Штаты Америки (США) тем временем призывают Израиль избегать проведения полномасштабной военной операции в Ливане и настаивают на дипломатических путях решения конфликта.
Между тем The Wall Street Journal утверждает, что Израиль уже на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.