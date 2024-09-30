RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры из-за ситуации на Ближнем Востоке

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 сентября, министры иностранных дел Европейского Союза (ЕС) проведут экстренные переговоры. Планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время переговоров министры поднимут вопросы: 

  • убийства Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы;
  • израильских воздушных ударов по Ливану. 

Как пишет издание, Иран, который поддерживает "Хезболлу", пока не спешит мстить Израилю за его смерть. В то же время президент Масуд Пезешкян даже смягчил свои высказывания во время своего международного дебюта в Организации Объединенных Наций (ООН). 

Между тем глава Белого дома Джо Байден заявил, что вскоре переговорит с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху на фоне опасений относительно полномасштабной войны. 

Ситуация на Ближнем Востоке 

Последние недели ознаменовались значительным ростом перестрелок между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которая поддерживает Иран. 

Накануне, в субботу, 28 сентября, израильская армия осуществила массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насраллу.

Соединенные Штаты Америки (США) тем временем призывают Израиль избегать проведения полномасштабной военной операции в Ливане и настаивают на дипломатических путях решения конфликта.

Между тем The Wall Street Journal утверждает, что Израиль уже на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан.  

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзИзраиль