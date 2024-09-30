Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры из-за ситуации на Ближнем Востоке

Во время переговоров министры поднимут вопросы:

убийства Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы;

израильских воздушных ударов по Ливану.

Как пишет издание, Иран, который поддерживает "Хезболлу", пока не спешит мстить Израилю за его смерть. В то же время президент Масуд Пезешкян даже смягчил свои высказывания во время своего международного дебюта в Организации Объединенных Наций (ООН).

Между тем глава Белого дома Джо Байден заявил, что вскоре переговорит с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху на фоне опасений относительно полномасштабной войны.

Ситуация на Ближнем Востоке

Последние недели ознаменовались значительным ростом перестрелок между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которая поддерживает Иран.

Накануне, в субботу, 28 сентября, израильская армия осуществила массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насраллу.

Соединенные Штаты Америки (США) тем временем призывают Израиль избегать проведения полномасштабной военной операции в Ливане и настаивают на дипломатических путях решения конфликта.

Между тем The Wall Street Journal утверждает, что Израиль уже на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан.