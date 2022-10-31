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Міністри торгівлі ЄС обговорили можливості розширення підтримки України

Фото: міністри торгівлі ЄС обговорили можливості розширення підтримки України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри торгівлі Європейського Союзу та торговий представник США Кетрін Тай у понеділок провели переговори у Празі та обговорили можливості розширення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністри сподіваються, що торговельна угода з країнами Латинської Америки просунеться вперед після президентських виборів у Бразилії та відкриє для України нові експортні можливості.

"Загалом ми на позитивному шляху, і дуже важливо, щоб ми тісно співпрацювали між ЄС і Сполученими Штатами як стратегічними союзниками, особливо в ситуації, з якою ми стикаємося прямо зараз", — заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс напередодні зустрічі в контексті вторгнення Росії в Україну

Раніше ми писали, що Франція разом із колегами в ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із "зернової угоди".

Також повідомлялося, що, незважаючи на вихід РФ із "угоди", ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден "зерновим коридором" у Чорному морі. Сторони попередили РФ.

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