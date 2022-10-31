Міністри торгівлі ЄС обговорили можливості розширення підтримки України

Міністри торгівлі Європейського Союзу та торговий представник США Кетрін Тай у понеділок провели переговори у Празі та обговорили можливості розширення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністри сподіваються, що торговельна угода з країнами Латинської Америки просунеться вперед після президентських виборів у Бразилії та відкриє для України нові експортні можливості.

"Загалом ми на позитивному шляху, і дуже важливо, щоб ми тісно співпрацювали між ЄС і Сполученими Штатами як стратегічними союзниками, особливо в ситуації, з якою ми стикаємося прямо зараз", — заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс напередодні зустрічі в контексті вторгнення Росії в Україну