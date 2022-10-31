Министры торговли ЕС обсудили возможности расширения поддержки Украины

Министры торговли Европейского Союза и торговый представитель США Кэтрин Тай в понедельник провели переговоры в Праге и обсудили возможности расширения поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министры надеются, что торговая сделка со странами Латинской Америки продвинется вперед после президентских выборов в Бразилии и откроет для Украины новые экспортные возможности.
"В целом, мы на позитивном пути, и очень важно, чтобы мы тесно сотрудничали между ЕС и Соединенными Штатами как стратегическими союзниками, особенно в ситуации, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", — заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис накануне встречи в контексте вторжения России в Украину.
Ранее мы писали, что Франция вместе с коллегами в ЕС прорабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из "зерновой сделки".
Также сообщалось, что, несмотря на выход РФ из "сделки", ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору" в Черном море. Стороны предупредили РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.