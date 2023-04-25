Міністри спорту Британії та Франції розкритикували рекомендації МОК про росіян

На думку британської чиновниці, відсутність у рекомендаціях згадок про державне фінансування російських та білоруських спортсменів викликає занепокоєння.

"Положення, що стосуються зв'язків з військовими органами та органами національної безпеки, наразі мінімальні. Ми знаємо, що зв'язки між державою, військовими та спортом у Росії та Білорусі мають коріння та гілки. Багато російських спортсменів активно підтримують вторгнення Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - зазначила Фрейзер під час парламентських слухань Ради Європи.

При цьому Удеа-Кастера наголосила, що МОК має "дуже відчутні та основні питання", які необхідно вирішити до початку Олімпійських ігор у липні наступного року.

"Яку позицію МОК має намір зайняти, коли йдеться про спортсменів, які фінансуються російською чи білоруською державою? Чи про тих, хто спонсорується чи отримує фінансову підтримку від організацій, які мають зв'язки з Росією чи Білоруссю?", - додала вона.