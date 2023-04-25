RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры спорта Британии и Франции раскритиковали рекомендации МОК о россиянах

Фото: министры спорта Британии и Франции раскритиковали рекомендации МОК о россиянах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия и Франция считают, что рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к соревнованиям не содержат важного запрета.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявила министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер и ее французская коллега Амели Удеа-Кастера.

По мнению британской чиновницы, отсутствие в рекомендациях упоминаний государственного финансирования российских и белорусских спортсменов вызывает беспокойство.

"Положения, касающиеся связей с военными органами и органами национальной безопасности, в настоящее время минимальны. Мы знаем, что связи между государством, военными и спортом в России и Беларуси имеют корни и ветви. Многие российские спортсмены активно поддерживают вторжение Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметила Фрейзер во время парламентских слушаний Совета Европы.

При этом Удеа-Кастера подчеркнула, что у МОК есть "очень ощутимые и основные вопросы", которые необходимо решить до начала Олимпийских игр в июле следующего года.

"Какую позицию МОК намерен занять, когда речь идет о спортсменах, которые финансируются российским или белорусским государством? Или о тех, кто спонсируется или получает финансовую поддержку от организаций, имеющих связи с Россией или Беларусью?", - добавила она.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияБеларусьВеликобританияолімпійський комітет