Міністри оборони США та Польщі обговорили підтримку та навчання українських військових

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак обговорив з американським колегою Остіном Ллойдом військову допомогу Україні, а також навчання наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Блащака у Twitter .

"Поговорив з міністром оборони США Остіном Ллойдом про нові плани польської та американської військової підтримки для України. Також ми піднімали питання подальшого навчання українських військових на техніці, яка буде передана", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Польща хоче передати Україні близько 14 танків Leopard.

Тим часом США можуть відправити Україні 31 танк Abrams.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.