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Міністри оборони США та Польщі обговорили підтримку та навчання українських військових

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Середа 25 січня 2023 17:26
Міністри оборони США та Польщі обговорили підтримку та навчання українських військових Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак обговорив з американським колегою Остіном Ллойдом військову допомогу Україні, а також навчання наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Блащака у Twitter.

"Поговорив з міністром оборони США Остіном Ллойдом про нові плани польської та американської військової підтримки для України. Також ми піднімали питання подальшого навчання українських військових на техніці, яка буде передана", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Польща хоче передати Україні близько 14 танків Leopard.

Тим часом США можуть відправити Україні 31 танк Abrams.

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