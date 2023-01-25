Министры обороны США и Польши обсудили поддержку и обучение украинских военных

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обсудил с американским коллегой Остином Ллойдом военную помощь Украине, а также обучение наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Блащака в Twitter .

"Поговорил с министром обороны США Остином Ллойдом о новых планах польской и американской военной поддержки для Украины. Также мы поднимали вопрос дальнейшего обучения украинских военных на технике, которая будет передана", - написал он.

Как сообщалось ранее, Польша хочет передать Украине около 14 танков Leopard.

Тем временем США могут отправить Украине 31 танк Abrams.

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