Міністри оборони Китаю та Японії вперше випробували нову лінію зв'язку: що обговорили

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада провів 20-хвилинну розмову зі своїм китайським колегою Лі Шанфу.

"Хамада згадав про наявність проблем безпеки між Японією та Китаєм, особливо навколо ситуації у Східно-Китайському морі", - йдеться у повідомленні.

Він заявив, що потрібне відверте спілкування, особливо коли є побоювання з приводу низки сфер японо-китайських відносин.

Пекін підтвердив цей заклик, заявивши, що нова гаряча лінія сприятиме подальшій підтримці миру та стабільності в регіоні. Гаряча лінія, запущена 31 березня, обговорювалася обома сторонами понад десять років як спосіб запобігти несподіваним зіткненням у Східно-Китайському морі.