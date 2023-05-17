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Міністри оборони Китаю та Японії вперше випробували нову лінію зв'язку: що обговорили

Міністри оборони Японії та Китаю вперше випробували нову лінію зв'язку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри оборони Японії та Китаю вперше скористалися новою "військовою" гарячою лінією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада провів 20-хвилинну розмову зі своїм китайським колегою Лі Шанфу.

"Хамада згадав про наявність проблем безпеки між Японією та Китаєм, особливо навколо ситуації у Східно-Китайському морі", - йдеться у повідомленні.

Він заявив, що потрібне відверте спілкування, особливо коли є побоювання з приводу низки сфер японо-китайських відносин.

Пекін підтвердив цей заклик, заявивши, що нова гаряча лінія сприятиме подальшій підтримці миру та стабільності в регіоні. Гаряча лінія, запущена 31 березня, обговорювалася обома сторонами понад десять років як спосіб запобігти несподіваним зіткненням у Східно-Китайському морі.

Нагадаємо, що 16 травня до Києва прибув спецпредставник Китаю Лі Хуей. Що цікаво, саме у день анонсованого візиту спецпредставника Китаю до Києва відбулася чергова масована ракетна атака росіян. В Офісі президента відреагували на нічну ракетну атаку по Україні та заявили, що так росіяни "привітали" спецпредставника Китаю.

Все, що відомо про китайський дипломат та мету його візиту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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