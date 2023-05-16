Росія "привітала" спецпредставника Китаю: ОП про нічну атаку

У Офісі президента відреагували на нічну ракетну атаку по Україні. Там заявили, що росіяни таким чином "привітали" спецпредставника Китаю, який зі спеціальною "миротворчою" місією відвідає Україну та інші країни Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Балістика+крилаті+дрони. Восьма травнева спроба "клану Путіна" масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: "Правильно, Україні не потрібна авіація і далекобійні ракети. Нам же легче их кошмарить"… І трохи згодом: "Крылато приветствуем "миротворческую" місію спеціального представника КНР в Києві", - написав Подоляк.

Нічна ракетна атака

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня Росія здійснила комбіновану атаку з акцентом на Київ. Одразу з північного, південного та східного напрямків, ворог атакував ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За словами мера Києва Віталія Кличка, попередньо, через ворожу атаку троє людей в місті постраждали.

При цьому загалом усі 18 ракет, які були випущені вночі окупантами по Україні, були знищені силами та засобами ППО України.

Спецпредставник Китаю їде до України

Зазначимо, що сьогодні до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ прибуде спецпредставник Китаю Лі Хуей у рамках турне для "сприяння мирним переговорам" він також вирушить до РФ та країн Європи.

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