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Министры обороны Китая и Японии впервые опробовали новую линию связи: что обсудили

Министры обороны Японии и Китая впервые опробовали новую линию связи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры обороны Японии и Китая впервые воспользовались новой "военной" горячей линией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада провел 20-минутный разговор со своим китайским коллегой Ли Шанфу.

"Хамада упомянул о наличии проблем безопасности между Японией и Китаем, особенно вокруг ситуации в Восточно-Китайском море", - говорится в сообщении.

Он заявил, что необходимо откровенное общение, особенно когда есть опасения по поводу ряда сфер японо-китайских отношений.

Пекин подтвердил этот призыв, заявив, что новая горячая линия будет способствовать дальнейшему поддержанию мира и стабильности в регионе. Горячая линия, запущенная 31 марта, обсуждалась обеими сторонами более десяти лет как способ предотвратить неожиданные столкновения в Восточно-Китайском море.

Напомним, что 16 мая в Киев прибыл спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Что интересно, именно в день анонсированного визита спецпредставителя Китая в Киев произошла очередная массированная ракетная атака россиян. В Офисе президента отреагировали на ночную ракетную атаку по Украине и заявили, что так россияне "поздравили" спецпредставителя Китая.

Все, что известно о китайском дипломате и цели его визита - читайте в материале РБК-Украина.

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