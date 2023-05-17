ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністри оборони Китаю та Японії вперше випробували нову лінію зв'язку: що обговорили

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 07:31
Міністри оборони Китаю та Японії вперше випробували нову лінію зв'язку: що обговорили Міністри оборони Японії та Китаю вперше випробували нову лінію зв'язку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри оборони Японії та Китаю вперше скористалися новою "військовою" гарячою лінією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада провів 20-хвилинну розмову зі своїм китайським колегою Лі Шанфу.

"Хамада згадав про наявність проблем безпеки між Японією та Китаєм, особливо навколо ситуації у Східно-Китайському морі", - йдеться у повідомленні.

Він заявив, що потрібне відверте спілкування, особливо коли є побоювання з приводу низки сфер японо-китайських відносин.

Пекін підтвердив цей заклик, заявивши, що нова гаряча лінія сприятиме подальшій підтримці миру та стабільності в регіоні. Гаряча лінія, запущена 31 березня, обговорювалася обома сторонами понад десять років як спосіб запобігти несподіваним зіткненням у Східно-Китайському морі.

Нагадаємо, що 16 травня до Києва прибув спецпредставник Китаю Лі Хуей. Що цікаво, саме у день анонсованого візиту спецпредставника Китаю до Києва відбулася чергова масована ракетна атака росіян. В Офісі президента відреагували на нічну ракетну атаку по Україні та заявили, що так росіяни "привітали" спецпредставника Китаю.

Все, що відомо про китайський дипломат та мету його візиту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Китай
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу