Министры обороны Китая и Японии впервые опробовали новую линию связи: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада провел 20-минутный разговор со своим китайским коллегой Ли Шанфу.

"Хамада упомянул о наличии проблем безопасности между Японией и Китаем, особенно вокруг ситуации в Восточно-Китайском море", - говорится в сообщении.

Он заявил, что необходимо откровенное общение, особенно когда есть опасения по поводу ряда сфер японо-китайских отношений.

Пекин подтвердил этот призыв, заявив, что новая горячая линия будет способствовать дальнейшему поддержанию мира и стабильности в регионе. Горячая линия, запущенная 31 марта, обсуждалась обеими сторонами более десяти лет как способ предотвратить неожиданные столкновения в Восточно-Китайском море.