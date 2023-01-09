Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили передачу Україні БМП

Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.

"Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в рамках "кільцевого обміну" технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

Як повідомляло видання Bild, Афіни готові почекати із постачанням німецьких БМП, якщо Берлін планує спочатку відправити їх Києву. У рамках "кільцевого обміну" технікою з Німеччиною Греція передала Україні навіть більше машин, ніж обумовлено умовами контракту - 20 замість 14.

Раніше стало відомо, що Німеччина має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot.

Також раніше ми повідомляли, коли і скільки БМП Marder Німеччина може передати Україні.

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