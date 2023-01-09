RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры обороны Греции и Германии обсудили передачу Украине БМП

Фото: министры обороны Греции и Германии обсудили передачу Украине БМП (armyinform)
Автор: Артур Родивилов

Главы минобороны Греции и Германии Николаос Панайотопулос и Кристин Ламбрехт обсудили ход поставок Грецией бронированных машин пехоты БМП-1 Украине с заменой их на немецкие бронированные машины Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Греции.

Также стороны обсудили дальнейшее укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и развитие событий в Украине.

"Обсуждались вопросы, связанные с выполнением соглашения о поставке нашей страной боевых бронированных машин БМП-1 Украине с заменой их на боевые бронированные машины Marder немецкого производства", - говорится в сообщении.

Напомним, рамках "кольцевого обмена" техникой Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП Marder, чтобы та, в свою очередь, передала Украине боевые машины пехоты более старого образца.

Как сообщало издание Bild, Афины готовы подождать со снабжением немецких БМП, если Берлин планирует сначала отправить их Киеву. В рамках "кольцевого обмена" техникой с Германией Греция передала Украине даже больше машин, чем было оговорено условиями контракта - 20 вместо 14.

Ранее стало известно, что Германия намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot.

Также ранее мы сообщали, когда и сколько БМП Marder Германия может передать Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция