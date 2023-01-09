Министры обороны Греции и Германии обсудили передачу Украине БМП

Также стороны обсудили дальнейшее укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и развитие событий в Украине.

"Обсуждались вопросы, связанные с выполнением соглашения о поставке нашей страной боевых бронированных машин БМП-1 Украине с заменой их на боевые бронированные машины Marder немецкого производства", - говорится в сообщении.

Напомним, рамках "кольцевого обмена" техникой Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП Marder, чтобы та, в свою очередь, передала Украине боевые машины пехоты более старого образца.

Как сообщало издание Bild, Афины готовы подождать со снабжением немецких БМП, если Берлин планирует сначала отправить их Киеву. В рамках "кольцевого обмена" техникой с Германией Греция передала Украине даже больше машин, чем было оговорено условиями контракта - 20 вместо 14.

Ранее стало известно, что Германия намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot.

Также ранее мы сообщали, когда и сколько БМП Marder Германия может передать Украине.

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