Міністри країн Нордично-балтійської вісімки засудили атаки РФ на енергетику України

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції закликали Росію припинити повітряні атаки на українські міста, житлові райони та критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опублікувану на сайті Міністерства закордонних справ Естонії.
Вісім країн висловили стурбованість нещодавнім загостренням обстрілів, попри міжнародні зусилля щодо завершення війни, і закликали Росію припинити удари по енергетичних об’єктах.
Міністри звернули увагу, що атаки на електричні підстанції загрожують безпечній роботі атомних електростанцій та критично впливають на життєзабезпечення населення.
У спільній заяві дипломати наголосили, що обстріли, спрямовані на відключення українців від електрики, опалення та водопостачання в умовах суворої зими, порушують міжнародне гуманітарне право і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Вони підкреслили, що Росія та її керівництво повинні нести відповідальність за ці дії.
У цьому контексті міністри привітали прогрес у створенні механізму компенсації жертвам війни та спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, що, на їхню думку, є важливим кроком до справедливості та покарання винних.
У п’ятницю, 23 січня, "Укренерго" повідомило про суттєве ускладнення ситуації в енергосистемі України. Одразу кілька енергетичних об’єктів були виведені в аварійний ремонт.
Як пояснили в компанії, головною причиною вимушених відключень стали наслідки масштабних ракетно-дронових атак на електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.
Енергетики зазначили, що обладнання працює на межі можливостей. Через попередні пошкодження та руйнування наявні енергоблоки працюють із перевантаженням, щоб забезпечити країну світлом, і потребують зупинки для ремонту.
Уранці 23 січня в низці регіонів України ввели аварійні відключення електропостачання.
Напередодні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня став одним із найскладніших днів для енергетики України з часу масштабного блекауту в листопаді 2022 року.