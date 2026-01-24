Міністри країн Нордично-балтійської вісімки засудили атаки РФ на енергетику України

Вісім країн висловили стурбованість нещодавнім загостренням обстрілів, попри міжнародні зусилля щодо завершення війни, і закликали Росію припинити удари по енергетичних об’єктах.

Міністри звернули увагу, що атаки на електричні підстанції загрожують безпечній роботі атомних електростанцій та критично впливають на життєзабезпечення населення.

У спільній заяві дипломати наголосили, що обстріли, спрямовані на відключення українців від електрики, опалення та водопостачання в умовах суворої зими, порушують міжнародне гуманітарне право і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Вони підкреслили, що Росія та її керівництво повинні нести відповідальність за ці дії.

У цьому контексті міністри привітали прогрес у створенні механізму компенсації жертвам війни та спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, що, на їхню думку, є важливим кроком до справедливості та покарання винних.