Міністри країн G7 проведуть онлайн-зустріч у День незалежності України
Глави МЗС країн G7 проведуть зустріч у День незалежності України, 24 серпня. Зустріч відбудеться в онлайн-форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Італії.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив повну підтримку України на шляху до миру та повагу до суверенітету.
Зазначається, що Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7. Засідання відбудеться сьогодні о 15:00, його скликала Канада, яка головує у "Великій сімці".
Як зазначають в Італії, країни G7 підіб'ють підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорять перспективи миру в Україні.
Також Таяні доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ Італії кольорами українського прапора. Так само підсвітять Колізей.
День незалежності України
У неділю, 24 серпня, Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності. РБК-Україна поспілкувалося з учасником проголошення Акту про незалежності у 1991 році. Детальніше - читайте у нашому матеріалі.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День незалежності. Він наголосив, що Україна потребує справедливого миру, і лише українці будуть вирішувати, яким він буде.
До України 24 серпня прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Це його перший візит до Києва.
Також до Києва приїхав спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.