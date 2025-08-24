ua en ru
Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины

Рим, Воскресенье 24 августа 2025 14:40
UA EN RU
Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины Фото: главы МИД стран G7 проведут онлайн-встречу 24 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главы МИД стран G7 проведут встречу в День независимости Украины, 24 августа. Встреча состоится в онлайн-формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил полную поддержку Украины на пути к миру и уважение к суверенитету.

Отмечается, что Таяни примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел стран G7. Заседание состоится сегодня в 15:00, его созвала Канада, которая председательствует в "Большой семерке".

Как отмечают в Италии, страны G7 подведут итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудят перспективы мира в Украине.

Также Таяни поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии цветами украинского флага. Так же подсветят Колизей.

День независимости Украины

В воскресенье, 24 августа, Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. РБК-Украина пообщалось с участником провозглашения Акта о независимости в 1991 году. Подробнее - читайте в нашем материале.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День независимости. Он подчеркнул, что Украина нуждается в справедливом мире, и только украинцы будут решать, каким он будет.

В Украину 24 августа прибыл премьер-министр Канады Марк Карни. Это его первый визит в Киев.

Также в Киев приехал спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

