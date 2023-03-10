Міністри країн G7 обговорили енергетичну допомогу Україні після вчорашнього удару

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів країн G7 (facebook.com/UkraineMFA)

Сьогодні, 10 березня, відбулася онлайн-зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки". Однією з тем обговорень стала енергетична допомога Україні після чергового масованого удару росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

За його словами, зустріч міністрів скликав глава МЗС Японії Йосімаса Хаяші. Вона пройшла під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена. "Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби, допоможе підготуватися до наступного зимового сезону та інвестуватиме у довгострокову енергетичну модернізацію України", - заявив Кулеба за підсумками зустрічі.