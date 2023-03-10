ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министры стран G7 обсудили энергетическую помощь Украине после вчерашнего удара

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 17:20
Министры стран G7 обсудили энергетическую помощь Украине после вчерашнего удара Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров стран G7 (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 марта, состоялась онлайн-встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки". Одной из тем обсуждений стала энергетическая помощь Украине после очередного массированного удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

По его словам, встречу министров созвал глава МИД Японии Есимаса Хаяши. Она прошла под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Энергетическая коалиция готова удовлетворить наши неотложные потребности, поможет подготовиться к следующему зимнему сезону и будет инвестировать в долгосрочную энергетическую модернизацию Украины", - заявил Кулеба по итогам встречи.

Напомним, в четверг, 9 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они опять атаковали энергетическую инфраструктуру.

Более детально о всех последствиях можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Соединенные Штаты Америки G7 Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации