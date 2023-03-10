Министры стран G7 обсудили энергетическую помощь Украине после вчерашнего удара
Сегодня, 10 марта, состоялась онлайн-встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки". Одной из тем обсуждений стала энергетическая помощь Украине после очередного массированного удара россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По его словам, встречу министров созвал глава МИД Японии Есимаса Хаяши. Она прошла под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Энергетическая коалиция готова удовлетворить наши неотложные потребности, поможет подготовиться к следующему зимнему сезону и будет инвестировать в долгосрочную энергетическую модернизацию Украины", - заявил Кулеба по итогам встречи.
Напомним, в четверг, 9 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они опять атаковали энергетическую инфраструктуру.
Более детально о всех последствиях можете узнать в материале РБК-Украина.
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