Міністри країн ЄС проведуть екстрену зустріч після заяв Келлога у Мюнхені

Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться після заяв озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч відбудеться 16 лютого у Мюнхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Греції.
"Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс у неділю, 16 лютого, о 8:30 візьме участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки", - йдеться у повідомленні.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що міністри країн ЄС завтра проведуть екстрену зустріч у Мюнхені, щоб оцінити повідомлення, отримані від офіційних осіб США та України.
ЗМІ зазначають, що коментарі спецпредставника США Кіта Келлога про те, що він не бачить Європу за столом переговорів щодо України викликали занепокоєння серед офіційних осіб ЄС, включаючи президента Європейської ради Антоніо Косту.
Косту на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що "не може бути жодних перемовин, що заслуговують на довіру, жодного стійкого миру без України та ЄС".
Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Проте він наголосив, що інтереси європейських країн буде враховано.
Ця заява викликала обурення серед представників країн ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон скликає на початку наступного тижня європейський саміт в Парижі щодо останніх заяв представників президента США Дональда Трампа.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сама повинна вирішувати, хто буде присутній на переговорах. Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Європа має вибороти своє місце за столом переговорів, будучи релевантною з точки зору витрат і "хороших пропозицій".
Більше про Мюнхенську конференцію безпеки та головні події другого дня - у матеріалі РБК-Україна.
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