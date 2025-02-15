Министры стран ЕС проведут экстренную встречу после заявлений Келлога в Мюнхене

"Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис в воскресенье, 16 февраля, в 8:30 примет участие во внеочередном заседании министров иностранных дел ЕС на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что министры стран ЕС завтра проведут экстренную встречу в Мюнхене, чтобы оценить сообщения, полученные от официальных лиц США и Украины.

СМИ отмечают, что комментарии спецпредставителя США Кита Келлога о том, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине вызвали беспокойство среди официальных лиц ЕС, включая президента Европейского совета Антонио Косту.

Косту на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "не может быть никаких заслуживающих доверия переговоров, никакого устойчивого мира без Украины и ЕС".