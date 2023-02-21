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Міністри фінансів G7 зберуться напередодні 24 лютого: обговорять санкції проти РФ

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Токіо, Вівторок 21 лютого 2023 18:42
Міністри фінансів G7 зберуться напередодні 24 лютого: обговорять санкції проти РФ Фото: міністри фінансів G7 зберуться 23 лютого (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Напередодні річниці повномаштабного російського вторгнення в Україну лідери Великої сімки зустрінуться, щоб обговорять нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 21 лютого, міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі повідомив, що фінансові лідери Великої сімки зустрінуться 23 лютого, щоб обговорити заходи проти Росії, які чинитимуть на неї тиск, щоб припинити війну в Україні.

На зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7 головуватиме Японія, а сама зустріч відбудеться в індійському місті Бенгалуру.

"Головними темами обговорення будуть підтримка України та санкції проти Росії... Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з G7 і міжнародним співтовариством, щоб посилити ефект санкцій для досягнення кінцевої мети - спонукати Росію вийти", - сказав Сузукі.

Крім цього, невдовзі після зустрічі G7 відбудеться ширша зустріч фінансових лідерів G20 з найбільших економік світу, яку прийматиме в Бенгалуру Індія, яка головує у G20.

У центрі уваги переговорів G20 очікується обговорення війни в Україні та світової економіки.

"Вносячи свій внесок в обговорення цих проблем, ми сподіваємося досягти значних результатів, які призведуть до стабільного та сталого глобального зростання", - сказав японський міністр фінансів.

Нагадаємо до G7 входять:

  • Великобританія;
  • Канада;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Японія;
  • США.

Раніше ми писали, що країни G7 домовилися посилити санкцій проти РФ.

РБК-Україна також повідомляло, що Зеленський може взяти участь у наступному саміті G7, що пройде у Хіросімі.

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