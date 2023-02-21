Міністри фінансів G7 зберуться напередодні 24 лютого: обговорять санкції проти РФ

Напередодні річниці повномаштабного російського вторгнення в Україну лідери Великої сімки зустрінуться, щоб обговорять нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні, 21 лютого, міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі повідомив, що фінансові лідери Великої сімки зустрінуться 23 лютого, щоб обговорити заходи проти Росії, які чинитимуть на неї тиск, щоб припинити війну в Україні.

На зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7 головуватиме Японія, а сама зустріч відбудеться в індійському місті Бенгалуру.

"Головними темами обговорення будуть підтримка України та санкції проти Росії... Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з G7 і міжнародним співтовариством, щоб посилити ефект санкцій для досягнення кінцевої мети - спонукати Росію вийти", - сказав Сузукі.

Крім цього, невдовзі після зустрічі G7 відбудеться ширша зустріч фінансових лідерів G20 з найбільших економік світу, яку прийматиме в Бенгалуру Індія, яка головує у G20.

У центрі уваги переговорів G20 очікується обговорення війни в Україні та світової економіки.

"Вносячи свій внесок в обговорення цих проблем, ми сподіваємося досягти значних результатів, які призведуть до стабільного та сталого глобального зростання", - сказав японський міністр фінансів.

Нагадаємо до G7 входять: