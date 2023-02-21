Министры финансов G7 соберутся накануне 24 февраля: обсудят санкции против РФ

В преддверии годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину лидеры Большой семерки встретятся, чтобы обсудить новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 21 февраля, министр финансов Японии Шуничи Сузуки сообщил, что финансовые лидеры Большой семерки встретятся 23 февраля, чтобы обсудить меры против России, которые будут оказывать на нее давление, чтобы прекратить войну в Украине.

На встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G7 будет председательствовать Япония, а сама встреча состоится в индийском городе Бенгалуру.

"Главными темами обсуждения будут поддержка Украины и санкции против России... Мы будем тесно сотрудничать с G7 и международным сообществом, чтобы усилить эффект санкций для достижения конечной цели - побудить Россию выйти", - сказал Сузуки.

Кроме этого, вскоре после встречи G7 состоится более широкая встреча финансовых лидеров G20 из крупнейших экономик мира, которую будет принимать в председательствующей в G20 Бенгалуру Индия.

В центре внимания переговоров G20 ожидается обсуждение войны в Украине и мировой экономике.

"Внося свой вклад в обсуждение этих проблем, мы надеемся добиться значительных результатов, которые приведут к стабильному и устойчивому глобальному росту", - сказал японский министр финансов.

Напомним в G7 входят: