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Міністри фінансів країн G20 розходяться в поглядах щодо війни в Україні, - Reuters

Четвер 29 лютого 2024 20:18
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Міністри фінансів країн G20 розходяться в поглядах щодо війни в Україні, - Reuters Архівне фото: Міністри фінансів країн G20 розходяться в поглядах щодо війни в Україні (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Глави Мінфінів країн G20 все ще обговорюють, як описати війни в Україні та в Секторі Гази в спільному комюніке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сварка, яка сталася всього за кілька годин до запланованого завершення переговорів G20, підкреслює глибокий розкол серед членів групи з приводу ескалації геополітичної напруженості, яку головуюча Бразилія намагається подолати", - пише видання.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що є підстави бути впевненим, що міністри фінансів G20 узгодять комюніке з посиланням на геополітичні ризики для економічного зростання.

Але міністри фінансів G20 і керівники центральних банків ще не дійшли згоди щодо деяких частин заяви.

Формулювання війни в Україні

Також члени G7 і Японія підтримують ідею говорити про війну "в" Україні, тоді як Росія хоче описати її як війну "всередині" України.

Також члени G7 підтримують формулювання, що описує війну в Секторі Газа як "гуманітарну кризу" без згадки Ізраїлю. Японія заявила своїм колегам по G20, що засуджує терористичний акт ХАМАС і відчуває глибоке занепокоєння з приводу гуманітарної кризи в Секторі Газа.

Бразильські чиновники, які приймали захід, спробували зосередити переговори на економічній співпраці для розв'язання таких проблем, як зміна клімату та бідність, але країни, включно з Німеччиною, наполягали на спільній заяві, в якій згадуються війни в Україні та в Секторі Газа.

Позиція Німеччини

Лінднер наполягав на тому, що неможливо вести справи як зазвичай, оскільки триває війна проти України, "терор" ХАМАСу і гуманітарна ситуація в Секторі Газа.

"Усе це не може залишити нас байдужими, усе це має обговорюватися тут", - заявив він журналістам, додавши, що є підстави бути впевненим, що комюніке може бути підписано.

Він також сказав, що підготовлено проєкт, який відображає запит на обговорення геополітичних питань.

Зустріч G20

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн "Великої двадцятки" зібралися в середу, 21 лютого, в Ріо-де-Жанейро. Вони обговорювали світову напруженість і шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій у рамках підготовки до щорічного саміту лідерів під головуванням Бразилії.

Майже одразу ж на зустрічі G20 у Бразилії західні міністри закордонних справ засудили Росію за вторгнення в Україну.

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